جامعة أسوان تناقش رسالة ماجستير حول معالجة الأراضى الملحية لمحصول القمح..صور

أسوان - عبد الله صلاح

ناقشت كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان، اليوم، رسالة ماجستير بعنوان "تحمل بعض المحاصيل للملحية فى محافظة أسوان"، ومعرفة مدى إمكانية زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل "القمح وقصب السكر" وغيرها، فى الأراضى المالحة جنوب مصر، فى ظل ظروف أزمة القمح العالمية.

تضمنت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة، كلا من: الدكتور أحمد غلاب محمد أستاذ بقسم الموارد الطبيعية الزراعية جامعة أسوان، ورئيس جامعة أسوان سابقا، والدكتور محسن عبد المنعم جامع الأستاذ بقسم الأراضى والمياه جامعة أسيوط، والدكتور عادل ربيع أحمد الأستاذ بقسم الأراضى والمياه جامعة أسيوط والدكتور عاطف عبد العزيز على، أستاذ مساعد بقسم الموارد الطبيعية الزراعية جامعة أسوان.

وتطرقت رسالة الماجستير والتى تقدمت بها الباحثة جهاد محمود عمر، إلى أنه نظرا لظروف أزمة القمح العالمية واحتياج شعوب العالم إلى أهم محصول فى الحياة، كان البحث العلمى بمصر هو المهتم الأول بهذه المعضلة، لذلك حرصت كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان على إنشاء الأبحاث العلمية ورسائل الماجيستير، وكان من ضمن هؤلاء الباحثين الباحثة جهاد محمود عمر التي قامت بعمل رسالة ماجيستير تحت عنوان "تحمل بعض المحاصيل للملحية فى محافظة أسوان" ومنها القمح و قصب السكر.

وتهدف مناقشة الرسالة، إلى معرفة مدى إمكانية زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى الأراضى المالحة واستصلاح تلك الأراضى حتى يتم استغلال تلك الأراضى وزراعة أهم المحاصيل فى مصر مثل القمح وقصب السكر لزيادة كمية الانتاج القومى من تلك المحاصيل.

وأشارت إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك فقط ولكن تم استخدام التقنيات الحديثة فى رسالة الماجستير مثل GPS و التطبيقات الإلكترونية الحديثة فى تصميم خرائط لتوضيح المواقع والمناطق التى تمت بها الدراسة وإظهار القيمة الزراعية لمحافظة أسوان.

كما حثت الرسالة على توعية المزارعين للاهتمام بمحصول القمح وحماية أراضيهم من خطر الملوحة الفادح، تحت إشراف أساتذة كلية الزراعة بجامعة أسوان، وخبرتهم الواسعة فى ذلك المجال، لذلك تحرص جامعة أسوان على مواكبة البحث العلمى الحديث تحت رعاية رئيس الجمهورية.