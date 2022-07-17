جارديان: مناظرة تليفزيونية ثانية للمرشحين الـ5 لخلافة بوريس جونسون مساء اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المتنافسين الخمسة على خلافة بوريس جونسون فى قيادة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا سيشتبكون في مناظرة تلفزيونية ثانية مساء اليوم الأحد للإجابة على المزيد من الأسئلة حول السياسة الضريبية وقضايا مثل حقوق المتحولين جنسيا.

واعتبرت الصحيفة أنه مع عدم وجود مرشح واضح لخلافة بوريس جونسون الذي تنحى بعد سلسلة من الفضائح ، لا تزال المنافسة غير متوقعة ومشتتة بشكل متزايد ، مما يكشف عن الانقسامات داخل حزب المحافظين الحاكم.

وبرز وزير المالية السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح المفضل بين 358 مشرعا من حزب المحافظين ، الذين سيجرون مزيدا من الأصوات هذا الأسبوع لتقليص عدد المتنافسين إلى المركزين الأخيرين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيه إل بارتنرز لصالح صحيفة صنداي "تليجراف" البريطانية أن ما يقرب من نصف الناخبين المحافظين يعتقدون أنه سيكون رئيسًا جيدًا للوزراء قبل منافسيه الرئيسيين وزيرة الخارجية ليز تروس ووزيرة التجارة السابقة بيني مورداونت.

ومع ذلك ، تتمتع تروس أيضًا بتأييد واسع ، بما في ذلك من أولئك الأكثر ولاءً لجونسون ، وتصدرت الوزيرة بيني موردونت استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب البالغ عددهم 200000 والذين سيختارون في النهاية من سيصبح زعيم حزب المحافظين وبالتالي رئيس الوزراء.