تنفيذ أعمال إزالة مبنى الحماية المدنية بدمياط بعد الانتهاء من المقر الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى الحماية المدنية بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط نظرا لخطورته الداهمة ، حيث تم خلال الفترة الماضية إخلاؤه وتسليم نقطة الإطفاء مقر جديد بالمبنى المجاور للموقع وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

واعلنت محافظ دمياط انه فور الانتهاء من أعمال الإزالة سيتم تسليم الموقع لمديرية الاسكان تمهيدا للبدء فى مشروع انشاء عمارة جديدة ضمن مشروعات صندوق الاسكان الاقتصادى وذلك طبقاً للخطة التى اعدتها المحافظة مسبقاً.