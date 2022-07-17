اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ أعمال إزالة مبنى الحماية المدنية بدمياط بعد الانتهاء من المقر الجديد

الأحد، 17 يوليه 2022 12:47 م
تنفيذ أعمال إزالة مبنى الحماية المدنية بدمياط بعد الانتهاء من المقر الجديد إزالة مبنى الحماية المدنية بدمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى الحماية المدنية بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط نظرا لخطورته الداهمة ، حيث تم خلال الفترة الماضية إخلاؤه وتسليم نقطة الإطفاء مقر جديد بالمبنى المجاور للموقع وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..
 
واعلنت محافظ دمياط انه فور الانتهاء من أعمال الإزالة سيتم تسليم الموقع لمديرية الاسكان تمهيدا للبدء فى مشروع انشاء عمارة جديدة ضمن مشروعات صندوق الاسكان الاقتصادى وذلك طبقاً للخطة التى اعدتها المحافظة مسبقاً.
 
 
 
 
 
 

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الحماية المدنية بدمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة