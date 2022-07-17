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تنسيق الجامعات الخاصة.. الغر: قبول 4327 طالبا من حملة الشهادات المعادلة حتى الآن

الأحد، 17 يوليه 2022 06:00 ص
تنسيق الجامعات الخاصة.. الغر: قبول 4327 طالبا من حملة الشهادات المعادلة حتى الآن الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، أن إجمالى عدد الطلاب الذين تم قبولهم منذ فتح باب تسجيل الالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الدراسى 2022 / 2023 بلغ 4327 طالبا قاموا بتسجيل الرغبات وقبولهم وسددوا مصروفات الدراسة على مستوى الجامعات الخاصة.
 
وأكد الدكتور الغر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار فتح باب التسجيل والقبول أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الخاصة حتى شهر سبتمبر المقبل وفقا لإعلان مجلس الجامعات الخاصة ، وفقا للحد الأدنى للقبول.
 
وعلى جانب آخر، تواصل الجامعات الأهلية فتح باب التقدم والتسجيل الالتحاق بالجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الدولية والجلالة والمنصورة الدولية والعلمين ، ويشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية اجتياز اختبارات القبول.
 
 

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