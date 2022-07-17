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تموين شمال سيناء تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة

الأحد، 17 يوليه 2022 11:18 ص
تموين شمال سيناء تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة خضروات وفواكه - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت اليوم مديرية التموين بشمال سيناء، الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكة بسوق الجملة بالعريش، وأوضح البيان أن أسعار البطاطس من 4.25 إلى 5.50 جنيه، والطماطم 4 جنيه، والباذنجان العروس 2.60 جنيه، والبصل الأحمر من.35 2 إلى 2.50 جنيه ، والفلفل الرومى 5 جنيه، والفلفل الشطة 3.50 إلى 4  جنيه.

كما تضمنت قائمة الأسعار الرسمية سعر الكوسة من 4.25 إلى 4.30 جنيه، والخيار 4.50 جنيه ، والليمون بلدى من 27  جنيه ، والجزر 3 جنيه ، والبامية من 15 إلى 20 جنيه.

كما تم اعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر التفاح7 جنيه،  والعنب من 8  جنيه، والتين 13 جنيه ، والمناجا سكرى 30 جنيه، والبرقوق 22 جنيه.


 

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الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه

 


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