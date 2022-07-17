تشكيل لجنة عليا للمواقف لبحث مشاكل وطلبات السائقين وشكاوى المواطنين بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية بموقف اجا العمومى، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع الاستيكارات والبنارات بالتعريفة الجديدة لتكون معلومة للمواطنين، ومدى رضاء المواطنين عنها عقب زيادة أسعار المواد البترولية، بحضور المحاسب احمد البنداري مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا .

والتقى "مختار" عدد من المواطنين والسائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واستمع الي مطالبهم وأكد علي دراستها ووضع حلول مناسبة لها .

وشدد " المحافظ " علي ضرورة الالتزام التام بالتعريفة الجديدة وعدم العدول عنها حتي لا يتعرض المخالفين للمسائلة القانونية ويتم توقيع غرمات مالية عليهم مؤكداً علي أنه سيتم الغاء خط السير في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة.

وأكد "مختار"، أننا لن نسمح باستغلال المواطنين وأخذ أجرة زائدة عن التعريفة المقررة وتم تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة عند وضع التعريفة الجديدة دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين .

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للمواقف لبحث مشاكل وطلبات السائقين والعمل علي حلها بالإضافة إلي تلقي شكاوى المواطنين من أي تجاوز داخل المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وكلف "مختار" رئيس مركز ومدينة اجا بسرعة تطوير ورفع كفاءة الموقف من دهانات وإنارة ووضع لوحات إرشادية وتجميل محيط الموقف وتوفير أماكن انتظار للمواطنين ، بالإضافة إلي سرعة رصف جميع شوارع مدينة اجا فور الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

كما كلف " المحافظ " رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيل وزارة الري ورفع وإزالة نواتج التطهير الناتجة عن تطهير الترع داخل مدينة اجا والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة .

ووجه "مختار" لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة دون ادني زيادة والتنسيق الكامل الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ومع الإدارة العامة للمرور وكافة الجهات المعنية .

وأشار "المحافظ " إلي أننا نعمل جميعاً كل في موقعه من اجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة الصحة والتعليم والتموين والطب البيطري والنقل والمواصلات وغيرها .

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792// 0502316644) .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية ( البنزين والسولار) وزيادة الأجرة التعريفية للمواصلات العامة بحد اقصي 7% ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية في هذا الشأن.