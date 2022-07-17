تحصين 4721 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ، ضد أمراض الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع ، والتي انطلقت في الرابع عشر من يوليو الجاري وتستمر لمدة شهر، وتنفذها مديرية الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطري ،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 4721 رأساً ، منها 4201 رأساً من الأبقار، و520 من الجاموس والأغنام والماعز وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى صباح اليوم، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

وطالب المحافظ المواطنين بالاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية ،والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة ،مع ضرورة حشد كافة الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.

من جهته أوضح مدير الطب البيطري أن المديرية، قد أتمت استعداداتها بوقت كاف قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 84 وحدة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال فعاليات الحملة.