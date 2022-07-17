اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 02:56 م
أكرم القصاص
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بيطرى دمياط: تشكيل فرق طبية للكشف وتحصين المواشى بالمزارع ضد الحمى القلاعية

الأحد، 17 يوليه 2022 02:01 م
بيطرى دمياط: تشكيل فرق طبية للكشف وتحصين المواشى بالمزارع ضد الحمى القلاعية تحصين ماشية
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، عن استمرار حملات تحصين الماشية ضد أمراض الحمي القلاعية، والتى انطلقت يوم الخميس الماضي ضمن خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتمكنت الحملة من تحصين أكثر من 800 رأس ماشية تقريبا خلال الفترة الماضية. 
 
وأكد الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطري في دمياط، أن هناك فرق تم تشكيلها من قبل أطباء الوحدات للتعامل مع المزارع الخاصة، لافتا إلى قيام المديرية بتوفير الامصال المطلوبة لتحصين الماشية بنسب قوية لاستكمال حملات التحصين. 
 
واضاف مدير عام الطب البيطري في دمياط، أن هناك تنسيق بين مديريتي الطب البيطري والزراعة بشأن توعية الفلاح من أضرار الحمي القلاعية، وكيفية التعامل معها وأهمية التحصين، لافتا إلى أن مصل التحصين يستغرق مدة لا تقل عن شهر لتظهر فاعليته، مشيرا إلى أن الحمي القلاعية قد تصيب الماشية في أي وقت الأمر الذي يستوجب تعاون أصحاب المزارع والإسراع في عمليات التحصين التي توفرها المديرية. 
 
واضاف أيضا أن مديرية الزراعة قد أطلقت مبادرة بعنوان "أجري وحصن" وذلك بالتعاون مع الطب البيطري للمساهمة في توفير الدعم اللازم والتوعية لدى أصحاب المزارع من أجل التعاون مع حملات المديرية لتحصين الماشية. 
 
 

الزراعة

وزراة الزراعة

الطب البيطري

الحمي القلاعية

وزير الزراعة



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