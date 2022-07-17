بولندا تستقبل 4.83 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

أ.ش.أ

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 4 ملايين و83 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة وفقا لراديو بولندا أن البلاد استقبلت أمس السبت، نحو 23 ألفا و600 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 25 ألفا و100 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر 2.9 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية