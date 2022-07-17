اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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انطلاق مهرجان ولى العهد للهجن 2022 يوم 23 يوليو بميدان الطائف للهجن

الأحد، 17 يوليه 2022 07:32 م
انطلاق مهرجان ولى العهد للهجن 2022 يوم 23 يوليو بميدان الطائف للهجن ميدان الطائف للهجن يعد من أعرق ميادين الهجن

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بدأ العد التنازلى للحدث الأضخم من نوعه، حيث ينطلق مهرجان ولى العهد للهجن ٢٠٢٢ فى الثالث والعشرين من يوليو على ميدان الطائف للهجن، والذى يعد من أعرق ميادين الهجن فى المملكة والذى افتتح عام ١٤٠٦ هـ، ويعتبر وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضن للموروث الأصيل. 
 
على الصعيد ذاته يعد هذا السباق الأكبر حيث يمتد على مدى ٤٤ يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية، جاء السباق على عدة فئات فى مرحلته التمهيدية وهى فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، فيما جاءت المرحلة النهائية فى أشواطها على الفئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، هذه الأشواط تشكل فى مجموعها ما يقارب ٥٩١ شوطاً على مدار ال ٤٤ يوماً. 
 
من جانب آخر تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر فى قيمتها على مستوى الرياضات السعودية والتى قدرت بأكثر من ٥٦ مليون ريال يتضمنها جائزة سيف ولى العهد والبالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط والتى تتراوح ما بين ٢ و ٦ كيلومتر. 
 
الجدير بالذكر أن لهذا المهرجان أثراً إيجابياً كبير على الجانبين الاقتصادى والسياحى والذى سيرفع من مستوى السياحة فى المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة للمهرجان ما بين ملاك وجمهور محبين لهذا الإرث الكبير. 
 
 
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مهرجان ولى العهد للهجن

ميدان الطائف للهجن

مهرجان الهجن فى السعودية

مهرجان الهجن فى المملكة





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