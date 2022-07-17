انطلاق فعاليات أعمال التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021/2022

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن انطلاق فعاليات أعمال التصحيح للشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2022 م للعلوم الشرعية والعربية والثقافية، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذاً لتعليمات فضيلة الأستاذِ الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على أنه تم التشديد على تنفيذ ما ورد من تعليمات من رئاسة القطاع فيما يخص أعمال مركز التصحيح، مع الأخذ فى الإعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، حيث تابع أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، أعمال التصحيح وذلك بإشراف مدراء المراحل التعليمية المختلفة، حيث إنه لم يتم رصد أى شكاوى مع توفير الأجواء المناسبة لمقدري الدرجات حرصاً على مصلحة الطلاب.

وفى نفس السياق، حضر الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماع الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمناقشة وبحث الأعداد المطلوبة للتنسيق من التلاميذ للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والشيخ هشام سليمان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري، ومحمود حامد مدير عام مركز المعلومات.

وتم خلال الاجتماع عبر الإنترنت أونلاين مع رؤساء الإدارات المركزية وإدارات التفتيش المالى والإدارى، وإدارات مركز المعلومات وذلك لبحث الأعداد المطلوبة لتنسيق من التلاميذ للعام الدراسي الجديد، بحضور أحمد عبادى الوكيل الثقافى بمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائى بالمنطقة، وإيمان أحمد كمال مدير رياض الأطفال، وياسر أحمد محمود مدير التفتيش المالى والإدارى والأعضاء ومحمد شعبان أمين مدير مركز المعلومات.