انطلاق-الانتخابات-فى-38-جمعية-للخضر-والفاكهة-بمحافظة-الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

بدأت اليوم الاحد انتخابات الجمعيات المركزية الزراعية بالإسماعيلية والتى تضم الجمعية الزراعية المركزية والجمعية الحقلية وجمعية الخضر والفاكهة على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الجمعية المركزية بالإسماعيلية.

ويشرف على إجراء الانتخابات المستشار بدر مبارك رئيس النيابة الإدارية بشمال سيناء والمشرف العام على الانتخابات.

ومن جانبه قال المهندس السيد على محمد على مدير التعاون الزراعى بالإسماعيلية، إنه تجرى الانتخابات بمقر الجمعية المركزية بالإسماعيلية وجمعية الخضر والفاكهة بالاسماعيلية و الجمعية الزراعية المركزية وعدد أعضائها على مستوى المحافظة248 عضوًا تقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 15 مرشحًا لاختيار 15 عضوًا لمجلس الإدارة ممثلة عن مراكز الإسماعيلية وفاز بالتزكية المرشحين عن مراكز القصاصين والتل الكبير وابوصوير تجرى الانتخابات الحالية على 3 مراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد لاختيار8اعضاء عضوية عن الإسماعيلية وأعضاء عن القنطرة غرب و3 عن مركز ابوصوير والجمعية الحقلية فاز المرشحين بالتزكي و الجمعية العمومية لها 248 عضوًا تقدم للترشيح 15 عضوًا لاختيار 15 عضوًا لمجلس الإدارة .

وجمعية الخضر والفاكهة والتى تضم 558 عضوًا فاز بالتنزكية مراكز القنطرة غرب والتل الكبير والقصاصين وفايد وتجرى الانتخابات على مقاعد مركزى ابوصوير ومركز الإسماعيلية لاختيار6 أعضاء من عدد المرشحين 9مرشحين.

وأشار مدير التعاون الزراعى إلى أن الانتخابات على مستوى جمعية الخضر والفاكهة والجمعية المركزية التعاونية الزراعية تسير بشكل طبيعى ولا توجد أى مشاكل فى عمليات الاقتراع وفى حالة وجود أى معوقات بيتم تذليلها فى الحال.

وتضم الجمعية المركزية بالإسماعيلية 38 جمعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة من بينها 3 جمعيات منهم جمعية أم عزام بالقصاصين وجمعية نفيشة وجمعية أبو صوير المحطة لم تعتمد نتائجهم و34 جمعية .