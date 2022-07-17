انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بدون شكاوى.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان عام المديرية لم تتلقى اليوم أى شكاوى أثناء عملها متابعة مسار الامتحانات.

وأوضح رضوان أنه اطمأن من رؤساء اللجان البالغ عددهم 16 لجنةامتحانيةعلى وصول الأسئلة للجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف ، وأدى طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم 326 طالبا وطالبة الإمتحان فى مادة التفاضل والتكامل وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وأدى طلاب شعبة العلوم والبالغ عددهم 2328 طالبا وطالبة الإمتحان فى مادة الجيولوجيا وعلوم بيئة وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، أما الشعبة الأدبية فقد أدى الطلاب والبالغ عددهم 456 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والإجتماع وبلغ زمن الإجابة ساعتان ،كما أدى الطلاب المكفوفين والبالغ عددهم 4 طالب وطالبة امتحان اليوم فى مادة التاريخ ورقة ثانية.

وأكد على إنتظام أعمال الامتحان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب داخل وخارج اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة، وأوضح أن اللواءالدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يتابع مسار الامتحانات للإطمئنان علي توافر المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأشار وكيل تعليم شمال سيناء أنه يتابع مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية وذلك بالتواصل المباشر منذ الصباح الباكر قبل بداية الامتحان وحتي نهايته مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليميةوكذلك التواصل مع رؤساء اللجان لتذليل كافة العقبات فور حدوثها بالإضافة إلي التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الإلتزام، مشيرا أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحانات اليوم .