اليوم السابع: الرئيس السيسي والمستشار الألماني يترأسان حوار «بيترسبرج للمناخ» اليوم

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى والمستشار الألماني يترأسان حوار «بيترسبرج للمناخ» اليوم

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