النيابة تنتدب الطب الشرعى للكشف على الطفلة ملك بعد الاعتداء عليها بأسيوط

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

ندبت النيابة العامة، الطبيب الشرعى المختص لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها الطفلة ملك بأسيوط التى تم الاعتداء عليها بمنطقة الألعاب بأسيوط، بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.

حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجارى بتعد الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجنى عليها ملك، والتى لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فتولت النيابة العامة التحقيقات،

كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوى المتهم لسماع أقوالهم.

أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على وسألت والدى الطفلة المجنى عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير فى تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجنى عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة فى التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجنى عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

وقد انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية.