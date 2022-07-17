اليوم السابع
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المستشار سامى عبد الحميد قائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة

الأحد، 17 يوليه 2022 12:09 م
المستشار سامى عبد الحميد قائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعيين قبل أسبوعين ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة ، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع .
 
وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري ، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم . 
 
يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة ، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، وعضوًا بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .
 
 

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