المستشار سامى عبد الحميد قائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعيين قبل أسبوعين ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة ، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع .

وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري ، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم .

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة ، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، وعضوًا بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .