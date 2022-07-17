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المرور يعيد فتح محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بعد انتهاء أعمال توسعته

الأحد، 17 يوليه 2022 02:38 م
المرور يعيد فتح محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بعد انتهاء أعمال توسعته محور 26 يوليو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وصولا الى ميدان لبنان، بعد الانتهاء من أعمال هدم نفق الأمن المركزى خلال المدة المحددة له لتوسعة الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.
 

يأتى ذلك مع الإبقاء على التحويلة المرورية أمام المركبات القادمة من ميدان لبنان فى إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى، حيث يتم تحويلها فى نفس الإتجاه من منطقة أعلى المنصورية إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريباً، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

 

 

 

 


ادارة المرور

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