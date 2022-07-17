المدارس الرسمية الدولية تعلن إتاحة التحويلات للعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر عن قبول التحويلات بفروع المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

وأكدت مؤسسة المدارس الرسمية أنه يتم التحويل وفقاً للأماكن المتاحة للمراحل الدراسية بكل فرع، ويرجى الضغط على فرع المدرسة المراد التحويل اليها للانتقال للصفحة الرسمية الخاصة بها و ذلك للاطلاع على روابط التحويل الخاصة بها.

https://drive.google.com/file/d/1U1L-755prxc0jvd_jyCOqEnbFcwTFl20/view?usp=sharing

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم تحديد موعد وخريطة العام الدراسى الجديد خلال الأسبوع الجاري.