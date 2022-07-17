اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 12:06 م
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المدارس الرسمية الدولية تعلن إتاحة التحويلات للعام الدراسي الجديد

الأحد، 17 يوليه 2022 10:57 ص
المدارس الرسمية الدولية تعلن إتاحة التحويلات للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية في مصر عن قبول التحويلات بفروع المدارس الرسمية الدولية في الفترة من يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022. 
 
 
وأكدت مؤسسة المدارس الرسمية أنه يتم التحويل وفقاً للأماكن المتاحة للمراحل الدراسية بكل فرع، ويرجى الضغط على فرع المدرسة المراد التحويل اليها للانتقال للصفحة الرسمية الخاصة بها و ذلك للاطلاع على روابط التحويل الخاصة بها.
 
https://drive.google.com/file/d/1U1L-755prxc0jvd_jyCOqEnbFcwTFl20/view?usp=sharing
 
 
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم تحديد موعد وخريطة العام الدراسى الجديد خلال الأسبوع الجاري.
 
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التربية والتعليم

مؤسسة المدارس الرسمية الدولية

فتح باب التحويلات للمدارس الرسمية الدولية

اخبار مصر



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