القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مهمات السكة الحديد فى البلينا بسوهاج

تمكن ضباط قسم النقل والمواصلات بسوهاج برئاسة العميد محمد علام مأمور القسم من ضبط أفراد تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد من خلال سرقة خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكك حديد البلينا جنوب المحافظة تم إتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة حيال أفراد التشكيل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بورد محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم مفادها قيام علي ا ع ع 41 سنة عاطل ومحمد ا ع ع 28 سنة عاطل ومحمد ص ر ع 35 سنة عاطل والسابق اتهامه فـي قضية " سرقة " والمطلوب للتنفيذ عليه فـي قضيتى تبديد و سرقة وإبراهيم ا ا ع 22 سنة عاطل محبوس إحتياطياً بمركز البلينا علي ذمة القضية " سرقة مهمات مصلحية " ويقيمون جميعاً دائرة مركز البلينا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد من خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكة حديد البلينا.

عقب استصدار اذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث وعثر بمنزل الأول علي مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن نصف فلنكه خشبية تزن حوالي 30 كجم ومفتاح إنجليزي و " 2 " شاكوش ومفك.

وبمواجهة المتهمين أقرو بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الرابع قبل حبسه وأن الأدوات المضبوطة هـي المستخدمة فـي الواقعة قرروا قيامهم ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة ويدعي عرفات ج س ع 39 سنة تاجر خردة ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل.

تم إستهداف مخزن الأخير وتبين عدم تواجده وتم ضبط القائم بالبيع بالمخزن المدعو علي ر ا ع 32 سنة تاجر خرده ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل والسابق اتهامه فـي قضيتى سرقة متنوعة و تبديد والمطلوب للتنفيذ عليه فـي " 3 " قضايا تبديد وسرقة أخرهم القضية " تبديد " وعثر بداخل المخزن علي مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن مسمار خشبي يزن حوالي 500 جرام تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.