"الغضبان" يتفقد مصنعا لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مصنع داك الجديد الجاري إنشائه لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول معدلات الأعمال التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا على أهمية الإسراع في أنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت.
وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 118 مصنع بجنوب بورسعيد، ونظرا للنجاح الذي حققة تم التوسع في انشاء مصنع جديد لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.
المحافظ في المنطقة الصناعية
المحافظ يتفقد أعمال إنشاء احد المصانع
جانب من زيارة المحافظ
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