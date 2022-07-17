العيش مع الوسواس القهرى ونصائح للعناية الذاتية

إيناس البنا

هل أنت مهووس ببعض الأشياء المنهجية مثل العد، أو النظافة أو جمع الأشياء؟ احذر فقد تكون مصابًا باضطراب الوسواس القهري ، ما هو الوسواس القهرى؟

ووفقًا لتقرير موقع "healthline"، الوسواس القهري هو اضطرابات القلق ومرض عقلي معقد للغاية حيث يعاني الناس من تكرار الأفكار غير المرغوب فيها أو الصور أو النبضات المتكررة، عادة ما يكون أولئك الذين يعانون من الوسواس القهري على دراية بحالتهم ولكن لا يمكنهم السيطرة عليها.

تختلف شدة الوسواس القهري في مستويات مختلفة وهي خاصة جدًا بالشخص الذي يعاني منها. أي نوع من الأفكار يأتي تحت الوسواس القهري؟ لدى الناس أنواع مختلفة من الأفكار والأفكار الخارجة عن سيطرتهم كثير منهم يعانون من:

النظافة والصحة

الألوان

التماثل والعد

جمع الأشياء



أولئك الذين يعانون من الوسواس القهري لديهم دافع لتكرار أفعالهم حول الأفكار التي قاموا ببنائها في أذهانهم، دائمًا ما يتم العثور على شخص مهووس بالنظافة يقوم بتنظيف منطقة يعتقد أنها قذرة بشكل متكرر، وبعض الناس يغسلون أيديهم كل 15 دقيقة، بينما يخزن العديد من الأشياء بكميات كبيرة دون أي شرط. ما هو العيش مع الوسواس القهري؟ أولئك الذين يعانون من هذا الاضطراب يجدون صعوبة بالغة في عيش حياة طبيعية، إنهم يشعرون بالتوتر والحزن بسبب كل شيء صغير إذا لم يكن في مكانه أو تم الاحتفاظ به بطريقة معينة.



يمكن أن يؤثر الوسواس القهري على عملك أو حياتك المنزلية ، وبالتالي يجب على أي شخص يعاني من هذه الحالة أن يطلب العلاج الفوري.

علاج الوسواس القهري هناك الكثير من طرق العلاج للأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري حتى يتمكنوا من إدارة أعراضهم، نظرًا لاختلاف مستوى الشذوذ في كل شخص، فلا يوجد علاج واحد يصلح للجميع.



يحتاج البعض إلى العلاج النفسي والأدوية وحتى تغيير أنماط الحياة للسيطرة على رغباتهم. بعض النصائح السهلة للرعاية الذاتية هي تعلم دائمًا كيفية إدارة توترك، وإلا فإنه يؤدي إلى القلق والاكتئاب

إنهم يرتاحون من خلال تمارين تهدئة العقل أو التأمل أو اليوجا.

جرب تمارين اليقظة.