اليوم السابع
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الصحة: متوسط وفيات فيروس كورونا من 4 إلى 5 حالات فى اليوم

الأحد، 17 يوليه 2022 01:32 م
الصحة: متوسط وفيات فيروس كورونا من 4 إلى 5 حالات فى اليوم لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة بكورونا ويتم عزلها لا تحتاج أكثر من 6 أيام للعزل المنزلي، وتتمثال للشفاء، مشيرا إلى أن متوسط عدد الوفيات من 4 إلى 5 حالات في اليوم، وتابعت: بدأنا في إعطاء الجرعة التنشيطية لمن حصل على الجرعات الثلاثة بدون اللجوء للحجز المسبق.

وقالت إن أعداد مصابي كورونا في تزايد على مستوى العالم وفى مصر، مشيرة إلى أن أغلب حالات الإصابة في مصر لا تحتاج إلى عزل بالمستشفيات، لافتا إلى أنه يوجد ثبات في أعداد وفيات فيروس كورونا.

وأضافت أنه يوجد أسرة عزل كافية، وما يتم تداوله عن تخصيص مستشفيات جديدة للعزل غير دقيق، وتابعت: حال الاحتياج لتوفير مستشفيات عزل جديدة نستطيع توفيرها خلال 24 ساعة.

 

 


الصحة

لقاح كورونا

الوفيات

كورونا فى مصر



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