اليوم السابع
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الصحة: جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاثة دون حجز مسبق

الأحد، 17 يوليه 2022 01:17 م
الصحة: جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاثة دون حجز مسبق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى إعطاء الجرعة التنشيطية الرابعة لمن حصل على الجرعات الثلاثة بدون اللجوء للحجز المسبق.

وقالت وزارة الصحة والسكان: أى فرد من كبار السن فوق سن 65 عاما أو يعانى من أمراض مزمنة يستطيع الحصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 3 أشهر على تلقى الجرعة الثالثة دون الحجز المسبق .

وأضافت: كل من مر على تلقية الجرعة الثالثة 6 شهور يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية الرابعة دون التقيد بالحجز أو التسجيل المسبق، وتابعت: من أصيب بالعدوى من قبل لا يكتسب مناعة من الإصابة لفترة طويلة كما هو شائع، ومن المبكر أن نقول أن الوضع الوبائى الحالى يمكن تسميته بالموجة الجديدة.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الجرعة الرابعة



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