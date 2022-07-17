اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العراقية: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا

الأحد، 17 يوليه 2022 02:43 م
الصحة العراقية: ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، داعية المواطنين إلى تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -" إنه ما يزال الالتزام شبه معدوم فيما يخص الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقي اللقاح".
 
من جهة أخرى، أوضح سيف البدر أن وزارة الصحة العراقية هي جزء أساسي من بعثة الحج، حيث إن البعثة الطبية رافقت الحجيج منذ الأيام الأولى لموسم الحج في كل المنافذ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مركز صحي مؤقت في مكة المكرمة والمدينة المنورة تم افتتاحها لمتابعة الحالات الصحية وتقديم الرعاية الطبية، مؤكداً استمرار عمل البعثة في المنافذ الحدودية حتى الآن.

كورونا

العراق

كورونا فى العراق

فيروس كورونا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة