اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب فى شقة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الأحد، 17 يوليه 2022 11:25 م
السيطرة على حريق نشب فى شقة بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية فى السيطرة على حريق فى شقة ببرج الماسة بالدور السابع دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية. 
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ حريق بشقة ببرج الماسة بالدور السابع دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة اللواء خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية. 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
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