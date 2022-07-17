السيطرة على حريق التهم كرم نخيل بمنطقة الكرنك شمال الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق اندلع فى مزرعة للنخيل وعمارة سكنية بمنطقة الكرنك، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر إخطاراً من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق فى كرم نخيل بمنطقة الكرنك وأن النيران انتقلت لعمارة سكنية ملاصقة للمزرعة.

وعلى الفور تم الدفع من رجال الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بسيارتى إسعاف تحسبًا لحدوث إصابات أو وقوع ضحايا، كما انتقل اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لموقع الحريق.

فيما قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التى يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهى والباعة المتجولين، بالتنسيق مع شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، والرائد على بكرى وكيل الإدارة.

واستهدفت الحملة منطقة أبو الجود وتفرعاتها، والمستشفى العام، وشرق السكة، وشارع المدينة المنورة، وشارع الإسعاف، وشارع الطيب، وشارع التليفزيون، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر.