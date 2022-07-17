السجن 5 سنوات لعاطل وشقيقه لسرقتهما كابلات ترام الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزير، بالسجن 5 سنوات لكل من " ف.ا.م"، وشقيقه "م.ا.م"، وإلزامهم بدفع قيمة الأسلاك والتلفيات بالتضامن، لاتهامهم بسرقة مال عام.

تعود أحداث القضية رقم 33900 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المتهمين بسرقة خطوط كابلات الترام العام بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي إلى وجود بلاغ من العاملين بخطوط النقل العام الترام بانقطاع التيار عن الخطوط المؤدية لمنطقة الحضرة وتبين سرقة وقطع الكابلات الكهربائية المستخدمة في التوصل وعلي الفور تم تكثيف التحريات التي دلت على قيام كل من " ف.ا.م" عاطل وشقيقه " م.ا.م " بسرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالترام مستخدمين في ذلك مقص حديدي ووضعها في أجولة بيع النحاس الموجود بداخلها وقدرت قيمة تلك الكابلات بمبلغ اثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها وثمان وتسعون قرشا وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .