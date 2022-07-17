السجن المشدد 7 سنوات لأمين مخزن بتهمة قتل آخر بالطعن بسلاح أبيض فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج بالسجن المشدد 7 سنوات لأمين مخزن بتهمة قتل آخر بسلاح أبيض.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط يوسف.أحمد، 31 عاما، أمين مخزن بتهمة قتل إسلام.س، وذلك بعد مشادة كلامية فيما بينمها لخلافات سابقة وتطورت إلى قيام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض، حيث تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل رقم 16350 لسنة 2021 والمقيدة برقم 3414 لسنة 2021 والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل وهتك عرضه.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الحالى 2022 عندما اتهم محمد.ح، والد الطفل حسن، وتضرره من قيام مجهولين باستدراج نجله والاعتداء عليه وذلك بناحية المقابر فى بندر قنا، أثناء ذهاب الطفل لشراء سندوتشات من أحد المحلات القريبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصطفي.م، عامل أجرى متهم فى الواقعة.