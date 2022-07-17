الزبدية بـ8 جنيهات والصديقة بـ9.. جولة داخل مزرعة مانجو فى الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر من داخل إحدى مزارع المانجو فى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك لرصد أجواء حصاد وجنى أنواع المانجو المختلفة في الصعيد، وأبرزها البلدى والعويسي والصديقة والزبدية والتيمور والكيت والكنت وغيرها من الأصناف التى يتم زراعتها فى الصعيد.





وفى هذا الصدد يقول محمد عمران أحمد الشهير بـ"الناغى" صاحب مزرعة مانجو بقرية الدير، أنه يقوم بزراعة المانجو فى الأراضي التي يملكها منذ عدة سنوات وعائلته تعمل فى هذا المجال بصورة سنوية، حيث يقوم بمتابعة المحاصيل على أشجار المانجو المختلفة حتى تصديرها للخارج والأسواق الكبرى حول مصر فى فترة الصيف كل عام.

ويضيف محمد الناغى لـ"اليوم السابع، أن الأسعار للمانجو هذا العام أقل من العام الماضي بحوالى 3 و4 جنيهات، حيث أن التصدير أقل كثيراً هذا العام لأنواع المانجو المختلفة، بجانب زيادة المعروض من الفاكهة فى الأسواق من بطيخ وخوج وعنب وغيرها من الأصناف التي تؤدي لقلة الأسعار نتيجة الإقبال على باقى الأنواع من الفاكهة.

وأوضح صاحب مزرعة مانجو بقرية الدير، أن إنتاج هذا العام أقل من إنتاج العام الماضي بحوالى 25%، حيث أن الحديقة التي يمتلكها كانت تنتج حوالي 15 طن مانجو وهذا العام لم تزيد عن 11 طن إنتاج بأقل 4 طن عن العام الماضي، حيث أنه يقوم ببيع الطن بسعر 14 لـ17 جنيهاً مشمول كافة الأصناف من "عويسي وزبدية وكيت وكنت وتومى وتيمور وغيرها"، وحالياً من 8 لـ11 جنيهاً للكيلو، مشدداً على أن الطقس هذا العام أثر على المحصول حيث كانت توجد "حموة" تأتي ليلاً بأجواء شتوية وفى النهار حرارة شديدة، كما ظهرت ذبابة هذا العام وتمت مقاومتها دون جدوى مما أدى لقلة الطرح فى المزارع.

وعن المانجو وأصنافها المختلفة، يقول محمد الناغى صاحب المزرعة، أن العويسي فى الطعم أفضل بكثير حيث أن نسبة السكريات عالية ولا توجد بها أملاح كثيرة، وبالنسبة للعصير والتخزين تعتبر الزبدة رقم واحد والأفضل، بجانب طعامة وحلاوة أنواع التومي والتيمور والكيت والكنت التى تجذب الجميع من الأصناف الأجنبية، مشدداً على أنه مع زيادة الكميات فى الأسواق يضطر أصحاب المزارع لوضع المانجو فى السخانات وبعدها البرودة لتطيب وتصبح صفراء ولكن عمرها لم يكتمل وتصل نسبة الحلاوة فيها 60% تقريباً، حيث أنه يؤخر فترة الحصاد حتى لا يقوم بتلك الخطوات لكي يتم جنى محصول مكتمل لكي يكون حلاوته من 80 لـ90% بجميع الأصناف.



وفى النهاية أكد محمد عمران أحمد صاحب مزرعة مانجو بقرية الدير، أنه بالنسبة لأسعار الأصناف تكون عبارة عن عرض وطلب، حيث أن جميع أصحاب المزارع قاموا بنقل الأصناف للأسواق بتكدس فى الزبدة وبلغ سعرها حوالى 8 جنيهات، والصديقة من 9 لـ11 جنيه، والعويسي من 13 لـ14 جنيه، حيث أن السعر يتوقف على العرض والطلب فى أسواق العبور والإسكندرية وأسواق مصر المحلية العالمية.



المزارعين خلال الحصاد للمانجو



جولة داخل مزرعة مانجو فى قرية الدير بالأقصر