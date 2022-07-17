وأشار ميزينتسيف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن القوات المذكورة نصبت الحواجز ونقاط التفتيش حول المدرسة، كما لغمت الطرق المؤدية إلى المدرسة، ولم تختطر السكان بذلك عمدا.

وكانت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك وجولموفسكي وجورلوفكا.



وفي سياق آخر..أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات الأوكرانية المسلحة خططت لتفجير جسر في زابوروجيا جنوب وسط أوكرانيا، واتهام الجيش الروسي باستهداف البنى المدنية.



وقال ميزينتسيف، إن التشكيلات الأوكرانية لغمت جسرا في بولتافكا وكانت تنوي تفجيره وفقا لسيناريو تم إعداده مع تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية.