اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضيتي غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

الأحد، 17 يوليه 2022 05:00 ص
الداخلية تضبط قضيتي غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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استهدفت إدارة مكافحة المخدرات جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضيتي غسل أموال مخدرات في العقارات والتجارة، لإصباغ الصبغة الشرعية عليها، حيث قدرت قيمة القضيتين بنحو 18 مليون جنيه.
 
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 

مخدرات

عقوبة المخدرات

الاتجار في المخدرات

حوادث



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