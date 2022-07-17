الخشت: انتهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية بمشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، والذي تم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، للبدء قريبا في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الجامعة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة والمساهمة في تطوير المنظومة الطبية بالدولة المصرية.

وقال الدكتور محمد الخشت،فى بيان إن مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في المستشفيات الجامعية، ويمثل نموذجًا طبيًا أكاديميًا يخدم الصحة العامة للطفل المصري، ويوفر بيئة متطورة وجيدة وفق المعايير الطبية العالمية، ويُتيح الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات الطبية، وتطبيق الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال، بما ينعكس على مجال التدريب والتعليم الطبي، ويساهم في النهوض بمستوى جودة الأداء التعليمي الطبي، وتخريج أطباء على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي توافق المعايير الطبية الدولية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال تتبع أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من كافة المحافظات المصرية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني تم على مساحة كبيرة تبلغ 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3115 مترا مربعا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، وهي عيادات الصدر والحساسية، والأمراض الكولاجينية، والأمراض المتوطنة، والقلب، واعتلال عضلة القلب، والحمى الروماتيزمية، واختلال ضربات القلب، وما بعد قسطرة وجراحة القلب، والموجات فوق الصوتية على القلب، والأمراض الوارثية، وأمراض الكبد، والأعصاب، والتمثيل الغذائي العصبي، ورسم المخ والعضلات، بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي والعلاج بالماء والكهرباء، ومعامل الأمراض الوراثية، والتمثيل الغذائي العصبي، وتحاليل الدم، وقسم الأشعة التخصصية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت إنجازات كبيرة في مشروع تطوير مستشفيات طب الأطفال، ومنها مستشفيات أبوالريش للأطفال (الياباني والمنيرة)، حيث تم تجديد العديد من الوحدات، من بينها وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، ووحدة أمراض الدم، ووحدة أمراض الكبد للأطفال، ووحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، و120 حضانة أطفال، وإنشاء وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يُعد من أهم المشروعات الكبرى التي تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا لافتتاحه خلال 3 سنوات، حيث تم الانتهاء من وضع الأساسات وبدأت المباني في الظهور.