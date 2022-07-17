اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يوليه 2022 01:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحسابات الفلكية: كسوف الشمس 25 أكتوبر يكون مرئيا بأوروبا والشرق الأوسط

الأحد، 17 يوليه 2022 01:30 ص
الحسابات الفلكية: كسوف الشمس 25 أكتوبر يكون مرئيا بأوروبا والشرق الأوسط كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد عام 2022 حتى الآن ظاهرتى كسوف وخسوف كانت أولها السبت الموافق 30 أبريل 2022 م، مع كسوف جزئى للشمس، اتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443 هـ، والثانى مؤخرا خسوف كلى للقمر كان فى 16 مايو الجارى.

وبذلك تتبقى هذا العام ظاهرتان إحداهما كسوف والأخرى خسوف، حيث سيكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، على موعد كسوف الشمس فى 25 أكتوبر 2022 هو كسوف جزئى للشمس.

وعن تفاصيل كسوف الشمس المرتقب حدوثه 25 أكتوبر 2022، سيكون كسوف جزئى للشمس مرئيًا من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك.

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

 


الكسوف

كسوف وخسوف

الكسوفات والخسوفات

الكسوفات والخسوفات 2022

كسوف الشمس

خسوف القمر



الموضوعات المتعلقة

بعثة ناسا الشمسية تكتشف كسوفًا للشمس فى الفضاء

الخميس، 30 يونيو 2022 11:00 م

كيف تصدى رسول الله (ص) للخرافات بعد ربط يوم وفاة ابنه بكسوف الشمس؟

السبت، 11 يونيو 2022 07:43 م

كيف تؤدى صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر؟.. الإفتاء تجيب

الأحد، 15 مايو 2022 08:43 م

كسوف الشمس.. ظاهرة اعتقد العرب قديما بحدوثها يموت رجل عظيم

الأحد، 01 مايو 2022 06:00 م

محاضرة علمية لمعهد الفلك حول كسوف الشمس المرتقب حدوثه بعد قليل

السبت، 30 أبريل 2022 09:14 م

يحدث الآن.. معهد الفلك يكشف تفاصيل كسوف الشمس من البداية للنهاية

السبت، 30 أبريل 2022 09:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة