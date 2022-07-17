الجيش الأوكراني يطلق عشرات القذائف باتجاه إقليم دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

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قصف الجيش الأوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مختلف مدن إقليم "دونيتسك" شرقي أوكرانيا بعشرات القذائف.. بينما دمرت القوات الروسية مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز "Harpoon" في مدينة أوديسا الأوكرانية.



أعلنت قيادة قوات إقليم دونيتسك أن الجيش الأوكراني قصف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مختلف المدن في الإقليم بعشرات القذائف من مختلف صنوف الأسلحة.



وذكرت القيادة- في بيان، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأحد "إن الفصائل الأوكرانية استهدفت صباح اليوم المركز السكني "دولوميتنويه" بـ 15 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم"، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني أطلق في البداية 10 قذائف مدفعية من عيار 155 مم، مستهدفا منطقة "بانتيليمونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبعد ذلك بنصف ساعة أطلق 5 قذائف أخرى من نفس العيار على نفس الموقع السكني.



وأضافت أن القوات الأوكرانية أطلقت أيضا 10 قذائف هاون من عيار 122مم على "ياسينوفاتويا" ومن ثم 5 قذائف صاروخية من راجمة "جراد" و5 قذائف هاون من عيار 120 مم".



وتقع "ياسينوفاتايا" على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.