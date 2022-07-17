الجسر الجوى ينقل 3600 حاج على متن 15 رحلة جوية من جدة والمدينة غدا

تسير مصرللطيران غدا الإثنين 15 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 8 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب، و7 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 3600 حاج من حجاج شركات السياحة وهيئة قناة السويس وقرعة القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية وبني سويف والسويس وتضامن القاهرة وسوهاج وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.
الجسر الجوى ينقل 3600 حاج على متن 15 رحلة جوية من جدة والمدينة غداالأحد، 17 يوليه 2022 11:54 ص
حجاج
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