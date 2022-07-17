الجزائر تقرر زيادة إمداد إيطاليا بـ4 مليارات متر مكعب من الغاز

وكالات

قررت الجزائر زيادة إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بواقع 4 مليارات متر مكعب إضافية، اعتبارا من الأسبوع القادم.

وسيقوم مجمع سوناطراك بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع "إيني" وشركائه الإيطاليين الآخرين بداية من الأسبوع القادم.

وسبق للجزائر التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا أن قامت بتزويد هذا البلد بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ113 بالمئة.

كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري.

ومن شأن هذا القرار أن يعزز أكثر الروابط التاريخية بين المجمع الإيطالي "إيني" والمجمع البترولي الجزائري "سوناطراك".

يذكر أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي.

إلى ذلك، يصل رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، يوم الأحد إلى الجزائر، في زيارة هي الثانية له منذ أبريل الماضي، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا، مناصفة مع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، في خضم تطور لافت للعلاقات الجزائرية الإيطالية على الصعيد السياسي والاقتصادي، وخاصة في مجال الطاقة.

وأفادت وكالة "نوفا" الايطالية للأنباء، بأن دراغي سيلتقي أيضا الرئيس عبد المجيد تبون، وسيكون معه خلال الزيارة وزراء الداخلية والخارجية والعدل والبيئة والنقل، كما سيشرف على مؤتمر لرجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين، قبل أن يحضر حفل التوقيع على عدد من الاتفاقات القطاعية.

وستكون الزيارة مناسبة لعقد اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وإيطاليا لويجي دي مايو، لبحث عدد من الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا، كما سيعقد لقاء بين وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود ونظيرته الإيطالية لوتشانا لامور جيزي، لبحث ملف التنسيق الأمني والتعاون في مجال محاربة الهجرة الغير شرعية.

وتعد زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر، الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر، إذ كان قد زار الجزائر في السادس من أبريل الماضي، سبقتها زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نهاية شهر فبراير.