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التعليم تضبط حالات غش بامتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة

الأحد، 17 يوليه 2022 09:49 ص
التعليم تضبط حالات غش بامتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط حالات غش والطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع والجيولوجيا، ونشرها على صفحات وجروبات الغش الإلكترونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.
 
بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع ، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى للغش ومنع دخول أى أجهزة داخل اللجان.
 
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى لجان السير، وشددت على رؤساء اللجان بعدم فتح المظاريف إلا فى المواعيد المحددة لتوزيع الأسئلة على الطلاب.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الأحد 17 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء).
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 

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