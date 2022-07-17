اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 06:58 م
أكرم القصاص
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"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في شمال توجو

الأحد، 17 يوليه 2022 06:54 م
"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في شمال توجو منظمة التعاون الإسلامى - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محافظات في شمال توجو على أيدي مسلحين، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.


وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم الإرهابي، ولحكومة توجو وشعبها.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.


وجدد طه دعم وتضامن منظمة التعاون الإسلامي الكاملين مع حكومة وشعب توجو في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.


منظمة التعاون الإسلامى

توجو

الإرهاب فى توجو

هجمات إرهابية



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