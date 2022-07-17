"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في شمال توجو

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محافظات في شمال توجو على أيدي مسلحين، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم الإرهابي، ولحكومة توجو وشعبها.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



وجدد طه دعم وتضامن منظمة التعاون الإسلامي الكاملين مع حكومة وشعب توجو في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.