التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها فى حالة تعفن داخل منزله بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت الجهة المختصة بدفن جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن رمى داخل منزله بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب سقوطه من أعلى سلم خشبى بالمنزل حيث أن المتوفى يقيم بمفرده بالمنزل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة داخل احد المنازل بدائرة مركز شرطة جرجا في حالة تعفن وتم لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرؤف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بتقدم الاهالى ببلغ عن وجود إنبعاثات رائحة كريهة من منزل دائرة المركز حيث تبين وجود جثة المدعو محمد ص م ش 67 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مسجاه بالطابق الثاني بالمنزل يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين أنها فـي حالة تعفن رمي وتبين سلامة نوافذ وأبواب المنزل.

وبسؤال نجل شقيقه المدعو صادق ع ص م 28 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأضاف بأن عمه المذكور يقيم بمفرده بالمنزل وأنه إعتاد النوم أعلي سطح المنزل ليلاً وأنه عقب إستيقاظه ونزوله من أعلي سطح المنزل بواسطة سلم خشبي إختل توازنه وسقط مغشياً عليه ووافته المنية وإكتشف وفاته اليوم ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق بدفن الجثة.