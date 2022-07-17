التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بأتوبيس نقل عام في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في نشوب حريق بأتوبيس نقل عام بمنطقة ساقية مكي، وأشارت التحريات إلى أن ماس كهربي ببطارية الأتوبيس أدى لاشتعال الحريق.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة لأقوال سائق الأتوبيس، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في اشتعال الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالأتوبيس، وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق اشتعل بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي في الجيزة، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن ماس كهربائي ببطارية الأتوبيس، أدى لاندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.