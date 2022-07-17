اليوم السابع
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البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى فى كنيسة عذراء الزيتون بفيينا

الأحد، 17 يوليه 2022 05:13 م
البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى فى كنيسة عذراء الزيتون بفيينا البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في كنيسة عذراء الزيتون بڤيينا
كتب ـ محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس الأحد الثاني من شهر أبيب في كنيسة عذراء الزيتون في فيينا، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيبارشية النمسا.
 
وشارك في القداس، الذي شهد حضورًا شعبيًا كبيرًا، الأنبا جابريل أسقف النمسا والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ومار ديونسيوس مطران النمسا للسريان الأرثوذكس، وحضر القداس أيضًا السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا.
 
وعَمَّدَ قداسة البابا بعض الأطفال من أبناء الأسر المصرية من المقيمين في النمسا.
 
وألقى قداسته عظة القداس، أعقبها كلمة لنيافة الأنبا جابريل أعرب خلالها عن شكره وتقديره لقداسة البابا لزيارته للإيبارشية.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عذراء الزيتون

النمسا



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