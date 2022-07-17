الانتهاء من رصف شارع عرابى بكفر صقر في الشرقية بتكلفة مليون و160 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عرابى بطول 1500 متر، وذلك ضمن الخطه الإستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة مليون و160 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم وضع الطبقه الاسفلتية النهائيه مع مراعاه الإلتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذهــا بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.