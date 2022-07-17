الاستماع لأقوال أسرة طفلين شقيقين غرقا خلال السباحة في نهر النيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شقيقين تعرضا للغرق في نهر النيل بالجيزة، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا، وأشارت التحريات إلى أن الطفلين تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرقهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين شقيقين بنهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين.

وأشارت تحريات رجال المباحث أن الطفلين توجها للاستحمام بنهر النيل إلا أنهما تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وعقب اكتشاف أفراد أسرتهما اختفاءهما، بحثوا عنهما حتى توصلوا إلى تعرضهما للغرق، وبعد عمليات بحث عنهما تم انتشال الجثتين، وقررت النيابة التصريح بدفنهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.