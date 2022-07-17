اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 09:54 ص
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استقرار أسعار الفراخ فى الأسواق.. والكيلو 37 جنيها للمستهلك

الأحد، 17 يوليه 2022 09:00 ص
استقرار أسعار الفراخ فى الأسواق.. والكيلو 37 جنيها للمستهلك دواجن - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 17 يوليو 2022 استقرار ملحوظ فى سعر البيع بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات تراوحت من 32-33 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 37 جنيها واقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 32 جنيها للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيها.

 

 أسعار البيض فى مصر

سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاع طفيف عند مستوى 64 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.


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