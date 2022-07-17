ازالة 620 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفى هذا السياق، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 620 حالة إشغال طريق مخالف .
وتنوعت الحملات الرقابية مابين ثابت ومتحرك لتضم 306 حالة إشغال طريق مخالف بشوارع مدينة دمنهور" أرض ادمون - الروضه - الجيش - الكوبري العلوي - عبد السلام الشاذلي - جلال قريطم - الجمهورية".
وكذلك تضمنت الحملات الرقابية رفع 140 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ايتاي البارود وكذلك 180حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات 44 حالة مخالفه برشيد.
وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين تمهيدا لاحالتها للنيابة المختصة .
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