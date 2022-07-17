ارتفاع عدد ضحايا الحرائق والحر الشديد في إسبانيا إلى 360 حالة وفاة.. فيديو

فاطمة شوقى

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Incendio de Mijas Málaga pinta fea la cosa motor del incendio convectivo y muy peligrosos pic.twitter.com/3jOe1626Qe — bombero Bifor en CLM (@nasta22bombe) July 15, 2022

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في إسبانيا، مع انتشار موجة حرائق الغابات الخطيرة، التي أصبحت تؤثر بشكل كبير على إسبانيا، وتشير التقديرات إلى أنه أكثر من 360 شخصا لقوا حتفهم بالفعل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحرائق، وفقا لصحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعانى من موجة حر شديدة، تجعل من الصعب السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضى، وتستمر حتى الآن.

كما تم إخلاء بعض البلدات الإسبانية بسبب الحرائق التي وصلت لسوء الحظ إلى عدة منازل وأحرقتها، وامتدت موجة الحر عمليا إلى شبه الجزيرة بأكملها ، من جاليسيا إلى الأندلس، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة للغاية ، فقد لعب الجفاف دورا كبيرا في الأزمة المناخية التي تمر بها إسبانيا ، حيث تعاني العديد من المجتمعات من الجفاف الشديد هذا العام.

⚠️#Cáceres | El #IFCasasDeMiravete a obligado al corte total de la autovía A-5 en ambos sentidos al saltarse la misma, las llamas se dirigen a la localidad de #Romangordo e #HigueraDeAlbalat ambos desalojados y evacuados a #NavalmoralDeLaMata. pic.twitter.com/OA521UBIDN — Batallón T-15 (@Batallont15) July 16, 2022

وأكد معهد كارلوس الثالث الصحي ، التابع لوزارة الصحة ، عدد الوفيات التي تُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي تم تسجيلها من 10 إلى 15 يوليو إلى 360، وأحدث البيانات التي جمعها نظام المراقبة للوفيات اليومية من جميع الأسباب (MoMo) بسبب درجة الحرارة الزائدة هي تلك التي تشير إلى الجمعة 15 يوليو ، وهي الذروة القصوى ، مع 123 حالة وفاة في يوم واحد، ويمثل مجتمع مدريد والأندلس وإكستريمادورا وجاليسيا وكاستيلا إي ليون هي المجتمعات التي سجلت أكبر عدد من الوفيات.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن النيران اشتعلت في المحمية الطبيعية، عبر كانتاجالو (يارايسجو) وسولانا دي إل كوتو، أمام وادي تاجو، وأعرب فرانسيسكو كاستاناريس، رئيس جمعية أصدقاء المحمية وخبير الغابات، عن أسفه للحريق الذى شب في المحمية، قائلا إنه إلى جانب المروحيات تشارك 6 شاحنات و9 نقاط تفتيش و5 جرافات ومنسق إقليمى، واثنان من خبراء البيئة في محاولة للسيطرة على ذلك الحريق ومحاولة إطفائه.

ويرى الخبير كاستاناريس أن المحمية تحتاج معجزة للنجاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمرة التي تجعل من الصعب السيطرة على ذلك الحريق .

وأشار إلى أن النيران أحرقت العديد من أعشاش النسور السوداء ، معربا عن خشيته في أن المحمية الطبيعية التي تعتبر الأكثر أهمية ورمزية في اكسترامادوا تنتهى بهذا الشكل".

وتعتبر كل إسبانيا ، باستثناء جزر الكناري ، في حالة تأهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.