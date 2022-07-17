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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد عيد الأضحى

الأحد، 17 يوليه 2022 10:18 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد عيد الأضحى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 8788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10739 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3561 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1691 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2482 نقطة.

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