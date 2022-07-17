إصابة شخصين في تصادم سيارة وتروسيكل بقنا

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وكان أصيب 12 شخصًا، اليوم الأحد، في مشاجرة بالشوم والعصا، بقرية نجع خيربة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والعصا بقرية نجع خيربة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة نصحي.ع، 59 عامًا، وانطونيس.ل، 27 عامًا، وتفان.ع، 56 عامًا، وعماد.م، 35 عامًا، ورفعت .م، 51 عامًا، وانطونيس .ل، 27 عامًا، ويني.ب، 61 عامًا، وبشار.م، 19 عامًا، ورجاشي.ع، 24 عامًا، وهاني.ك، 33 عامًا، ونوتل.ش، 57 عامًا، وجميل.ك، 36 عامًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.