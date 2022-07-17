اليوم السابع
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إصابة شاب بطلقات خرطوش فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد

الأحد، 17 يوليه 2022 01:42 ص
إصابة شاب بطلقات خرطوش فى حى المناخ بمحافظة بورسعيد خرطوش
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب شاب فى بداية العقد الثالث من عمره، مساء أمس السبت، بطلقات خرطوش إثر اعتداء عليه من آخرين بحى المناخ فى محافظة بورسعيد. 

 

استقبل مستشفى السلام، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، المصاب السيد محمد فاروق شتيوى 21 سنة، بادعاء اعتداء من آخرين بطلق نارى خرطوش فى الساق الأيسر والرقبة والذراعين أمام مدرسة الإسلامية بالمنطقة الخامسة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين والوقوف على ملابسات الحادث.

 


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