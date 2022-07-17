إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المنخفض لتدعيم مراكز وقرى كفر الشيخ بالكهرباء

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت العديد من التوسعات والافتتاحات خلال الفترة الماضية والحالية والتي شملت توسعات في قطاع الكهرباء، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً لتدعيمها بالطاقة الكهربائية اللازمة، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة.

يأتي ذلك بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، انه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب89 عمود و8000م سلك معزول بمركز ومدينة كفر الشيخ بتكلفة 410 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب31 عمود جهد منخفض بشرق مركز ومدينة كفر الشيخ بتكلفة 81 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب19 عمود جهد منخفض بقرى مركز ومدينة سيدي سالم بتكلفة 32 ألف جنيه.

وأضافت المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد بقطاع الكهرباء لتحسين الخدمة للمواطنين تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب44عمود جهد منخفض5000م موصلات معزولة بمدينة دسوق بتكلفة 182 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب47 عمود جهد منخفض و2500م موصلات معزولة بمدينة فوه بتكلفة 140 ألف جنيه.